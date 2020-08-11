Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг-старший прокомментировал болезненную реакцию своего коллеги из "Спартака" Леонида Федуна на предвзятое, по мнению последнего, судейство матчей красно-белых в чемпионате страны.

Хозяин "Спартака" Федун ранее пригрозил снять свою команду с чемпионат России из-за "клоунады", устроенной арбитрами на матче с "Сочи" (2:2). Москвичи вели 2:0 после первого тайма, но упустили победу из-за двух пенальти, назначенных в их ворота.

"Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со "Спартаком", и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: "Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол - вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов", - цитирует Ротенберга "Р-Спорт".

По словам Ротенберга-старшего, у него нет близкого контакта с Федуном, но он уважает этого человека за его большой вклад в отечественный футбол. По его мнению, владелец "Спартака" сделал свое заявление на эмоциях.

"Искать что-то в судействе… Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня? Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов", - добавил олигарх.