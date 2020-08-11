Власти Шотландии рассматривают возможность приостановления чемпионата страны по футболу из-за того, что 25-летний бельгийский защитник "Селтика" Боли Болинголи грубо нарушил предписание о карантине.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление пресс-службы правительства, Болинголи летал в Испанию накануне воскресного матча второго тура Премьер-лиги против "Килмарнока" (1:1). О "самоволке" игрока руководство "Селтика" в лице главного тренера Нила Леннона узнало уже после игры.

"Правительству Шотландии известно об игроке "Селтика", нарушившем на прошлой неделе правила карантина. Сейчас мы проводим проверку, и если подтвердится, что этот инцидент был грубым нарушением протокола безопасности с риском для здоровья населения страны, у правительства не будет другого выбора, как поставить вопрос о паузе в чемпионате страны", - цитирует правительственное заявление РИА "Новости".

The Scottish government has threatened to "pause" the Premiership season after Celtic's Boli Bolingoli broke coronavirus quarantine rules.— Sky Sports (@SkySports) August 11, 2020

Пресс-служба "Селтика" опубликовала на своем официальном сайте релиз, осуждающий действия игрока. В нем отмечается, что после возвращения из Испании в расположение клуба Болинголи уже сдал два теста на коронавирус, оказавшихся отрицательными.

Чемпионат Шотландии в минувшем сезоне был прерван в марте, а после признан завершенным досрочно из-за пандемии коронавируса. Матч 2-го тура нового сезона между "Абердином" и "Сент-Джонстоном" не состоялся из-за двух положительных тестов у игроков "Абердина".