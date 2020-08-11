Команды из Казахстана отказались от участия в предстоящем розыгрыше чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается на сайте турнира.

Данное решение принято Федерацией хоккея Казахстана в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.

В ВХЛ Казахстан представляли "Сарыарка" (Караганда), "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Номад" (Нур-Султан). Команды проведут следующий сезон в своем национальном чемпионате. Кроме того, с розыгрыша Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) снялись "Снежные Барсы" - фарм-клуб нурсултанского "Барыса", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"ВХЛ и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ", - говорится в сообщении лиги.

В Казахстане зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,2 тысяч пациентов скончались. Власти республики с 5 июля ввели карантин, запретив массовые мероприятия. Карантин продлится минимум до 16 августа.

Тем временем "Барыс" продолжает готовиться к новому сезону КХЛ, несмотря на пандемию.

"У нас идет улучшение ситуации, смягчение карантина. Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но еще время есть, - заявил ТАСС президент клуба Борис Иванищев. - Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты".