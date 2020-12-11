Сборная России по биатлону в пятницу установила новый антирекорд по количеству гонок без медалей, идущих в зачет Кубка мира. Отечественные стреляющие лыжники проехали мимо пьедестала почета в 29-й раз подряд.

В мужском спринте в австрийском Хохфильцене победу впервые в карьере отпраздновал норвежец Йоханнес Дале, который на дистанции 10 км показал результат 23 минуты 32,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (+17,1; 0 промахов), третий результат показал его соотечественник Фабьен Клод (+29,0; 1).

It's a day for maiden victories - Johannes Dale takes the Hochfilzen sprint! ????



???? Johannes Dale @NSSF_Biathlon????????

???? @quentinfillon @FedFranceSki ????????

???? @fabien_claude1 @FedFranceSki ????????



Watch all the action from Hochfilzen live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/286lm0mBhl— IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2020

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+1.26,2; 1), показавший 20-й результат. Эдуард Латыпов (+1.25,8; 1) стал 21-м, Евгений Гараничев (+1.33,8; 0) - 29-м, Матвей Елисеев (+1.42,5; 2) - 32-м, Антон Бабиков (+2.23,5; 2) - 57-м, Карим Халили (+2.40,4; 3) - 71-м.

В последний раз медаль для российской команде добыл Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года.

До сего дня отечественным антирекордом являлась серия из 28-ми гонок без наград, которая была зафиксирована в сезоне 2019/2020. Забавно, что после 26-ти стартов в Союзе биатлонистов России такие результаты не считали провальными.

Программа этапа Кубка мира в Хохфильцене в субботу продолжится женской эстафетой и мужской гонкой преследования.