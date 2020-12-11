vkovalcik / DepositPhotos Чемпионат Европы по фигурному катанию и финал Гран-при отменили из-за коронавируса

vkovalcik / DepositPhotos

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию и финал Гран-при сезона-2020/21 из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме по-прежнему запланирован на 22-28 марта 2021 года, но его проведение зависит от развития ситуации с COVID-19, отмечает пресс-служба ISU. В прошлом году этот турнир не состоялся.

Континентальное первенство должно были пройти в столице Хорватии Загребе с 25 по 31 января. На арене для этих соревнований в настоящее время развернут временный госпиталь для зараженных.

На прошлом чемпионате Европы россияне завоевали 10 медалей из 12 возможных и добыли золото в каждом виде соревнований, полностью заняв пьедестал у женщин и спортивных пар.

Финал Гран-при, который китайский Пекин должен был принять 10-13 декабря 2020 года, поначалу переносился на более поздние даты, но теперь окончательно отменен.

Отметим, что в конце декабря в Челябинске должен пройти чемпионат России по фигурному катанию, где традиционно происходит отбор в сборную на европейское первенство. По мнению заслуженного тренера страны Татьяны Тарасовой, турнир все равно нужно провести.

"Мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира. Наша задача - провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет - ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования пока это возможно, пока у нас есть силы", - цитирует Тарасову ТАСС.