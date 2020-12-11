ЧП 63 / YouTube 11 июня 2016 года в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ

ЧП 63 / YouTube

В городе Экс-ан-Прованс на юге Франции начался судебный процесс по делу о драке с участием двух российских болельщиков, произошедшей во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Для одного из обвиняемых прокуроры запросили 15-летний тюремный срок.

"Прокурор запросил 5 лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова", - сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых.

Напомним, произошли 11 июня 2016 года в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ. Одним из пострадавших от кулаков молодчиков оказался 51-летний Эндрю Баше из Портсмута. В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому.

Двух россиян обвиняют в преднамеренном нанесении тяжелых телесных повреждений, приведших к инвалидности. В качестве доказательств вины выступает видеозапись с места событий.

Болельщики находились в тюрьме Бометт с февраля 2018 года. Они были сняты с рейса при пересадке в Бильбао и задержаны по международному ордеру, когда направлялись в Бильбао на матч столичного "Спартака". Их удалось идентифицировать после полуторагодового совместного расследования французов и британцев.

Полицейский, которому приписывают помощь в спасении жизни Баше в 2016 году, описывал драку как сцену из зомби-фильма. По его словам, около 150 российских хулиганов были вооружены металлическими прутьями и четко обучены боевым действиям.

"Это было похоже на стаю саранчи, проходящую через кукурузное поле. Они хаотично нападали на любого болельщика из Англии, попавшегося на пути", - цитирует ВВС офицера Стюарта Дикерсона.

По версии высокопоставленных британских правительственных чиновников, их болельщикам противостояли "специальные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Путиным покорять Европу". В Кремле такие предположения называли примером "русофобской истерики".

За участие в беспорядках суд в Марселе ранее приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Они уже вышли на свободу.