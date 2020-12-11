Wavebreakmedia / DepositPhotos Гандболистки сборной России обыграли Черногорию на чемпионате Европы

Wavebreakmedia / DepositPhotos

Российские гандболистки стартовали в основном раунде чемпионата Европы с победы над черногорками, продлив свою победную серию на турнире в Дании до четырех игр.

В первой игре подгруппы I в Хернинге россиянки переиграли команду Черногории со счетом 24:23 (13:13). Самыми результативными у победительниц стали Полина Ведехина, Дарья Самохина и Ольга Фомина, забившие по четыре мяча.

Этот матч оказался для россиянок самым трудным за весь турнир, отмечает пресс-служба федерации. Вроде бы сломили сопротивление оппонента - и вдруг потеряли управление игрой, едва удержав победу. При счете 24:23 на последней минуте арбитры свистнули Ведехиной пробежку, и чуть ли не вся команда навалилась на мяч перед своими воротами, чтобы сохранить победу.

На предварительном раунде сборная России выиграла три матча из трех, включая победы над соперниками по основному раунду - Испанией (31:22) и Швецией (30:26). По итогам трех зачетных игр россиянки с шестью очками лидируют в турнирной таблице подгруппы I.

В следующем туре 11 декабря они сыграют с француженками, а 15 декабря встретятся с хозяйками турнира - сборной Дании.

Две лучшие команды от каждой группы выйдут в полуфинал Евро и автоматически получат путевки на чемпионат мира. Континентальное первенство завершится 20 декабря.