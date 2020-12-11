Гандболистки сборной России обыграли Черногорию на чемпионате Европы

Российские гандболистки стартовали в основном раунде чемпионата Европы с победы над черногорками, продлив свою победную серию на турнире в Дании до четырех игр.
В первой игре подгруппы I в Хернинге россиянки переиграли команду Черногории со счетом 24:23 (13:13). Самыми результативными у победительниц стали Полина Ведехина, Дарья Самохина и Ольга Фомина, забившие по четыре мяча.
Этот матч оказался для россиянок самым трудным за весь турнир, отмечает пресс-служба федерации. Вроде бы сломили сопротивление оппонента - и вдруг потеряли управление игрой, едва удержав победу. При счете 24:23 на последней минуте арбитры свистнули Ведехиной пробежку, и чуть ли не вся команда навалилась на мяч перед своими воротами, чтобы сохранить победу.
WATCH: ???? corner shot by Kristina Kozokhar for @rushandball ????????#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/seJI3usN3M— EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2020
На предварительном раунде сборная России выиграла три матча из трех, включая победы над соперниками по основному раунду - Испанией (31:22) и Швецией (30:26). По итогам трех зачетных игр россиянки с шестью очками лидируют в турнирной таблице подгруппы I.
В следующем туре 11 декабря они сыграют с француженками, а 15 декабря встретятся с хозяйками турнира - сборной Дании.
Две лучшие команды от каждой группы выйдут в полуфинал Евро и автоматически получат путевки на чемпионат мира. Континентальное первенство завершится 20 декабря.