alexeynovikov / DepositPhotos Футболисты московского ЦСКА проиграли загребскому "Динамо" в выездном матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

alexeynovikov / DepositPhotos

Футболисты московского ЦСКА проиграли загребскому "Динамо" в выездном матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, вслед за "Зенитом" и "Локомотивом" закончив еврокубковый сезон без единой победы.

Не имевшая никакого турнирного значения встреча группы K в столице Хорватии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Йошко Гвардиол (28'), Мислав Оршич (41') и Лирим Кастрати (75'). Единственный гол армейцев на счету Кристияна Бистровича (77').

ЦСКА стал первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не смогла одержать ни одной победы в шести матчах своей группы. Команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа, присоединилась к проведшим еврокубковую кампанию без единой победы в Лиге чемпионов "Зениту" и "Локомотиву".

Четыре представителя отечественной Премьер-лиги в сумме провели в нынешнем сезоне 24 матча на групповых этапах двух еврокубков. Единственную победу удалось одержать "Краснодару", который продолжит борьбу на весенней стадии.

Армейцы в Лиге Европы трижды сыграли вничью и три раза проиграли, с тремя очками заняв четвертое место в квартете K. На первой строчке с 14 баллами финишировало загребское "Динамо", пропустившее первый мяч на групповом этапе лишь в последнем туре. Вторым стал австрийский "Вольфсберг" (10 очков), третьим - голландский "Фейенорд" (5).

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы определились последние шесть участников 1/16 финала. Последними в 1/16 финала пробились "Вольфсберг", тель-авивский "Маккаби", "Мольде", "Наполи", "Реал Сосьедад" и "Янг Бойз".

???? 6-й тур в #ЛигаЕвропы:



✔️ В плей-офф по итогам четверга выходят "Вольфсберг", "Маккаби" Т-А, "Наполи", "Реал Сосьедад", "Мольде" и "Янг Бойз" ????



* Матч "Вильяреал" - "Карабах" перенесен pic.twitter.com/i0fCUvku2e— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 10, 2020

В плей-офф сыграют две лучшие команды от каждой из 12 групп и восемь команд, ставших третьими в своих квартетах на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа пройдет 14 декабря.