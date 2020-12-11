Минобороны РФ Скелетонист Третьяков добыл золото Кубка мира на этапе в Инсбруке

Минобороны РФ

Российский скелетонист Александр Третьяков золото на этапе розыгрыша Кубка мира в австрийском Инсбруке, поделив первенство с латвийцем Мартинсом Дукурсом. По итогам двух попыток победители показали одинаковое время 1 минута 45,52 секунды.

Третьим стал еще один россиянин - Никита Трегубов, отставший на +0,02 секунды. Его коллега по команде Даниил Романов (+0,46 секунды) занял восьмое место.

Напомним, что Третьяков - первый олимпийский чемпион в истории отечественного скелетона, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира в данном виде спорта.

Эти медали стали первыми для российских скелетонистов в текущем сезоне Кубка мира. У женщин на втором этапе в латвийской Сигулде серебряную медаль добыла Елена Никитина.

Женщины выступят в Инсбруке в пятницу. Следующий этап у скелетонистов пройдет также в Игльсе 18 декабря.