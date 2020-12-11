fisher.photostudio / DepositPhotos Российские спортсмены стали лидерами по количеству допинговых нарушений в 2018 году

fisher.photostudio / DepositPhotos

Российские спортсмены стали лидерами по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году. Этот печальный факт следует из опубликованного спустя два года отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В отчете указывается на 1923 подтвержденных нарушения антидопинговых правил (ADRV) в 2018 году, в которых участвовали лица 117 национальностей и представители 92 видов спорта. Это на 6,5% больше по сравнению с показателем 2017 года, что, в свою очередь, на 13% больше, чем в 2016 году.

Больше всего нарушений в олимпийских видах спорта совершено в велоспорте - 215, легкой атлетике - 188 и тяжелой атлетике - 157.

Лидерами по количеству нарушений стали спортсмены из России (144), Италии (132) и Франции (114). Среди олимпийских видов спорта, которые представляют нарушители из РФ, в первой тройке легкая атлетика (22), тяжелая атлетика (14) и лыжные виды (8).

WADA publishes Anti-Doping Rule Violations Report for 2018 ????



The Report highlights 1,923 confirmed Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) in 2018, involving individuals from 117 nationalities and across 92 sports.



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Всего в 2018 году антидопинговыми организациями было собрано и проанализировано 263 519 проб. 2771 проба показала подозрительный результат, из них в 1640 случаях было подтверждено нарушение антидопинговых правил. Остальные нарушения были выявлены другими способами - на основании расследований и "данных разведки".

Отметим, что в аналогичном отчете 2017 года россиян не было в тройке лидеров.