Pixabay.com В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года, который пройдет в Венгрии и Словении

Pixabay.com

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года, который пройдет в Венгрии и Словении. Россияне выступят в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.

Футболисты сборной России под руководством Михаила Галактионова сыграют на групповом этапе в квартете C с командами Франции, Исландии и Дании.

"Это финальная часть чемпионата Европы, поэтому все сборные априори качественные и сильные. Нам надо выходить из группы, попадать в плей-офф и нацеливать команду на максимально положительный результат. Тем более, это поколение ребят вместе с сегодняшним тренерским штабом выходило на юношеский чемпионат Европы и завоевало бронзовые медали", - прокомментировал жеребьевку тренер Галактионов.

"Считаю, нам досталась добротная группа. Опять же, если сравнивать с другими. Любую команду можно и нужно обыгрывать, неважно - Франция, Исландия или Дания. Мы точно не будем смотреть на бумагу и на фамилии! Мы выйдем и будем биться за победу! Нам все по силам!" - заверил игрок сборной Никита Калугин.

Составы остальных групп:

А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды B: Словения, Испания, Чехия, Италия D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Игры чемпионата Европы пройдут в Венгрии и Словении в два этапа. С 24 по 31 марта - матчи групповой стадии. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф, который пройдет с 31 мая по 6 июня.

Всего российская команда в четвертый раз с 1992 года выступит на чемпионате Европы. В 1994 и 1998 годах отечественные футболисты добирались до четвертьфинала турнира.