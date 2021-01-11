Сергей Карякин финишировал вторым на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар"

Dakar / youtube.com

Российский автогонщик Сергей Карякин финишировал вторым в зачете багги на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар", проходящего в эти дни в Саудовской Аравии.

Карякин со штурманом Антоном Власюком на мотовездеходе Can-Am на 52 секунды отстали от победителя этапа - чилийца Франсиско Лопеса Контардо, который прошел спецучасток протяженностью 453 км за 3 часа 37 минут 45 секунд. Третьим финишировал бразилец Рейналдо Варела (+1.31).

В генеральной классификации Карякин поднялся с шестого на четвертое место. Он на 47 минут 15 секунд отстает от американца Остина Джонса, лидирующего с общим временем 36 часов 13 минут 57 секунд.

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Now this is pretty cool…

The best slo-mo shots of the day, you'll enjoy it ????#Dakar2021 pic.twitter.com/bNXthxX2dQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

Протяженность следующего этапа составит 465 км. Ралли "Дакар" завершится 15 января.