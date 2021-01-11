Руководство Российского футбольного союза (РФС) обсуждает с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков сборной России

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Руководство Российского футбольного союза (РФС) обсуждает с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков сборной России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В союзе отметили, что речь идет не только о футболистах мужской национальной команды, но также о игроках женской сборной России и футболистах молодежных команд. Планируется, что участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения.

В РФС рассчитывают провести вакцинацию футболистов в ближайшее время, до конца перерыва в соревнованиях. 24 марта сборная РФ игрой со сборной Мальты начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Молодежная сборная в марте сыграет в групповом турнире чемпионата Европы, а женская команда в апреле выступит в стыковых матчах Евро-2022.

Руководство Российской Премьер-лиги (РПЛ), которая очнется от зимней спячки в конце февраля, также обсудило с клубами возможность добровольной вакцинации от коронавируса.

"Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ. В лиге также отметили, что готовы оказать содействие клубам в данном вопросе", сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.