Бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе личной беседы заверил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в полной безопасности проведения в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года

president.gov.by

Бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе личной беседы заверил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в полной безопасности проведения в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года и отчитался о положении дел в стране.

Ранее Фазель заявлял, что решение по ЧМ-2021 будет принято в конце января на заседании совета IIHF. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где подавляется протестное движение против переизбрания Лукашенко.

"Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в стране нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают, - цитирует политика БЕЛТА . - У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали".

Напомним, что 6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона и ворвались в Капитолий. Именно на этот штурм ссылается Лукашенко.

Он заверил главу IIHF в том, что Белоруссия готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.