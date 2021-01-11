В десятку лучших игроков НХЛ на текущий момент вошли трое россиян
zhukovsky / DepositPhotos
В десятку лучших игроков НХЛ на текущий момент вошли трое россиян
 
 
 
В десятку лучших игроков НХЛ на текущий момент вошли трое россиян
zhukovsky / DepositPhotos

Три российских игрока вошли в первую десятку рейтинга лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на текущий момент, опубликованного на сайте лиги перед стартом нового сезона.

В топ-10 по версии аналитиков телесети NHL Network включены форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, занявший четвертое место, нападающий "Тампаы" Никита Кучеров (7-е место) и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (8-е место).

Лидером рейтинга стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, далее следует его соотечественник Натан Маккиннон ("Колорадо"), на третьем месте самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон").

В топ-50 также вошли вратарь "Тампы"Андрей Василевский (17-е место) и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин "Питтсбург" (18).

Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января по московскому времени матчем "Филадельфия" - "Питтсбург".