В десятку лучших игроков НХЛ на текущий момент вошли трое россиян

zhukovsky / DepositPhotos

Три российских игрока вошли в первую десятку рейтинга лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на текущий момент, опубликованного на сайте лиги перед стартом нового сезона.

В топ-10 по версии аналитиков телесети NHL Network включены форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, занявший четвертое место, нападающий "Тампаы" Никита Кучеров (7-е место) и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (8-е место).

Лидером рейтинга стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, далее следует его соотечественник Натан Маккиннон ("Колорадо"), на третьем месте самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон").

Finally, our list is complete...The Top 50 Players in the @NHL!



Let's hear what you think. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/DXxukTxbns — NHL Network (@NHLNetwork) January 11, 2021

В топ-50 также вошли вратарь "Тампы"Андрей Василевский (17-е место) и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин "Питтсбург" (18).

Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января по московскому времени матчем "Филадельфия" - "Питтсбург".