Знаменитый хоккеист Павел Дацюк просит Путина остановить гонения на православных

Adam Glanzman / wikipedia.org

Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк, продолжающий выступать на профессиональном уровне в Континентальной хоккейной лиге за клуб "Автомобилист" из города Екатеринбурга, опубликовал письмо от своего имени президенту РФ Владимиру Путину.

В письме 42-летний ветеран призвал гаранта Конституции РФ "остановить гонения на православных" и разобраться в деле с задержанием мятежного и низложенного схимонаха Сергия.

Сергий был задержан сотрудниками правоохранительных органов 29 декабря. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве. Схимонах проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса. Также он назвал пандемию мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.

В мае прошлого года Сергия лишили права ношения наперсного креста. Ему нельзя совершать общественные и частные богослужения, принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа. В июне схиигумен взял под контроль Среднеуральский женский монастырь и вновь стал вести службы, а на территории монастыря выставил казачий дозор.

Минувшим летом Дацюк побывал на проповеди отстраненного схиигумена в женском монастыре, куда в то время приезжала полиция, и отдал в монастырь свою золотую олимпийскую медаль, уточняет Sports.ru .

Письмо с обращением к Путину также подписали актер, основатель команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина.

Павел Дацюк - олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года.