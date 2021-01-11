Власти Башкирии рассматривают возможность подачи заявки на проведение в 2030 году в Уфе зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Диану Ихсанову.

"Такая идея есть. Пока прорабатывается возможность подачи заявки. Сама заявочная кампания еще не началась", - подтвердила Ихсанова слухи, ранее распространившиеся в соцсетях.

По данным Telegram-каналов, в сводном перечне мероприятий по подготовке к 450-летию Уфы уже прописано участие города в заявочной кампании на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году.

О претензиях на проведение Игры-2030 ранее известили канадский Ванкувер, американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове. Хозяин Игр будет назван на 140-й сессии МОК в 2023 году.

Единственные зимние Олимпийские игры в России прошли в 2014 году в Сочи и были впоследствии омрачены грандиозным допинговым скандалом. В Москве проходила летняя Олимпиада 1980 года.

Олимпийские амбиции Башкортостана прокомментировали в интервью ТАСС почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов и экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Если регион подходящий, почему нет, голосование будет проходить за семь лет до Игр-2030, к 2023 году санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому", - указал Смирнов.

"Если речь о 2030 годе, то почему бы и нет - регион спортивный. В Башкирии, правда, раньше ни разу об этом не говорили. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что, почему бы и нет, все возможно", - отметил Жуков.

Ближайшая зимняя Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Игры-2026 состоятся в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.