Новобранец баскетбольного ЦСКА Торнике Шенгелия высказался о своем переходе в московский клуб. Данное событие вызвало серьезный резонанс на родине спортсмена. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже заявила, что для нее неприемлемо решение капитана национальной сборной переехать в Москву.

"Переход в ЦСКА - шаг вперед для меня, и я не собираюсь оправдываться. Я буду играть очень важную роль в очень серьезной команде, в которой у меня будет возможность выиграть Евролигу. Поэтому для меня - это шаг вперед. Мне действительно не за что оправдываться, потому что я еду туда играть в баскетбол. Приняв это решение, я ни на одну секунду не изменил отношения к своему народу", - сказал в эфире телеканала "Рустави 2" Шенгелия, слова которого приводит sport24.

???? @TokoShengelia23 joined CSKA ????



Georgian forward Tornike Shengelia (28 y.o., 206 cm) signed 3-year contract with our club.#CSKAbasket pic.twitter.com/GnDse3n8m1— CSKA Moscow (@cskabasket) July 9, 2020

Токо является продолжателем династии: его отец Каха выступал за молодежную сборную СССР на стыке 1980-90-х и считается одним из лучших игроков в истории страны. В 2012-м Шенгелия-младшего выбрала на драфте "Филадельфия" под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в "Бруклин".

На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет он провел в составе "Басконии", где заработал репутацию одного из сильнейших тяжелых форвардов континента.