Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, автодром "Ред Булл Ринг"). Лучший круг Хэмилтон миновал за 1 минуту 19,273 секунды.

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"Погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферсттапен (+1,216), третьим оказался пилот "Макларена" испанец Карлос Сайнс - младший (+1,398). Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял 14-е место.

Ранее в субботу из-за проливного дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, старт которой отложили почти на 50 минут, проходила в дождливых условиях. Гонка состоится в воскресенье, начало - 16:10 по моcковcкому времени.