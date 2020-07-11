Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция), сообщает официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.
Спортсменка, которой было 27 лет, из-за жалоб на самочувствие была госпитализирована 25 июня во время сбора национальной команды Нидерландов в Фон-Ромё, что во французских Пиренеях. Лара ван Рёйвен страдала расстройством иммунной системы (болезнь, при которой иммунная система человека начинает атаковать здоровые органы) после перенесенной операции на плече.
Девушку поместили в реанимацию, и с 29 июня шорт-трекистка находилась в искусственной коме. Ван Рёйвен ушла из жизни 10 июля. Попрощаться с ней приехали родственники, друзья и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.
Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в коллекции ван Рёйвен есть золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали, которые девушка привозила домой после первенств Европы.
"We hebben zo meegeleefd met Lara, haar familie en het shorttrackteam. Dat zij in de bloei van haar leven ineens van ons wordt weggerukt, is niet te bevatten."https://t.co/2YiiJXrFuP— KNSB (@KNSB) July 10, 2020