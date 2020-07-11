Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция), сообщает официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Спортсменка, которой было 27 лет, из-за жалоб на самочувствие была госпитализирована 25 июня во время сбора национальной команды Нидерландов в Фон-Ромё, что во французских Пиренеях. Лара ван Рёйвен страдала расстройством иммунной системы (болезнь, при которой иммунная система человека начинает атаковать здоровые органы) после перенесенной операции на плече.

Девушку поместили в реанимацию, и с 29 июня шорт-трекистка находилась в искусственной коме. Ван Рёйвен ушла из жизни 10 июля. Попрощаться с ней приехали родственники, друзья и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в коллекции ван Рёйвен есть золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали, которые девушка привозила домой после первенств Европы.