ChinaImages / DepositPhotos Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа, сообщает официальный сайт организации

ChinaImages / DepositPhotos

Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа, сообщает официальный сайт организации. НХЛ и профсоюз игроков лиги в ночь на субботу приняли новое коллективное соглашение, в котором прописан регламент возвращения к соревновательному процессу.

В конце мая было объявлено, что регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Сезон возобновится с плей-офф, где команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов.

Каждый игрок имеет право отказаться от участия. На это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За это время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут предварительный раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 клубов, а серии будут проходить до четырех побед.

24 teams. 1 Stanley Cup. ????



The Stanley Cup Qualifiers begin August 1st! pic.twitter.com/n4SjUSn7PH— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) July 10, 2020

В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". В раунде плей-ин сыграют "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". В раунде плей-ин пройдут серии "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а встречи клубов Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.