Pixabay.com Игроки Национальной хоккейной лиги получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщает официальный сайт лиги

Pixabay.com

Игроки Национальной хоккейной лиги получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщает официальный сайт лиги.

- Гэри Беттмэн заявил, что Олимпиада разрушает НХЛ



В ночь на субботу владельцы клубов НХЛ и игроки одобрили продление коллективного соглашения до 2026 года. В нем прописана возможность участия игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Впрочем, это еще не гарантирует выступление хоккеистов на Играх. Сначала НХЛ нужно договориться с МОК и IIHF.

"НХЛ и NHLPA обязуется участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Однако для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК)", - говорится в соглашении.

As part of the NHL/NHLPA return-to-play deal, the four-year extension to the Collective Bargaining Agreement includes a return to the Olympics.https://t.co/8UVPTqLzqX— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) July 11, 2020

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.