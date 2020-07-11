Бывший нападающий столичного "Спартака" Сергей Юран (26 матчей, 5 забитых мячей), а ныне главный тренер подмосковных "Химок", считает, что с нынешним составом клубу будет трудно претендовать на высокие места в чемпионате России по футболу.

"На мой взгляд, собранные в "Спартаке" футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые ставятся перед клубом. То, что на поле выходит молодежь, - это хорошо и перспективно, - сказал Юран "Известиям". - Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда "Спартак" тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. Ну а сейчас нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес".

"Думаю, определяющей для "Спартака" в борьбе за шестое место была игра не с "Локомотивом", а домашние матчи с "Уфой" и "Тамбовом". Потеря тех очков максимально усложнила попадание в Лигу Европы через чемпионат. Так что да, остается кубок. Это самая реальная возможность попасть в Европу для "красно-белых", - добавил Юран.

"Спартак" (33 очка) занимает в турнирной таблице российского футбольного первенства восьмое место за три тура до окончания турнира. В оставшихся играх на тренерском мостике клуба будет отсутствовать главный тренер команды Доменико Тедеско, заработавший штраф и дисквалификацию.