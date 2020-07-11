© Alex Fedorov, Wikimedia Commons Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена "Новокрестовская" будет переименована в честь футбольного клуба "Зенит". Такое решение большинством голосов было принято на заседании городской топонимической комиссии, сообщает официальный сайт питерской команды

© Alex Fedorov, Wikimedia Commons

Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена "Новокрестовская" будет переименована в честь футбольного клуба "Зенит". Такое решение большинством голосов было принято на заседании городской топонимической комиссии, сообщает официальный сайт питерской команды.

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"Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. - Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города, в пятницу состоялось заседание топонимической комиссии, она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок, символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства".

"Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции - это большие финансовые вложения, - продолжил Медведев. - Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции".