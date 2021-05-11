Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года

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Болельщики из России, оплатившие билеты на Олимпиаду в Токио, начали получать свои деньги обратно. Об этом сообщила директор по связям компании "Матч хоспиталити" Мария Изотова, которая является официальным продавцом билетов на летние Игры в Японии и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

"Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать, - сказала Изотова ТАСС. - Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, что часть болельщиков уже получила свои деньги".

Ранее в свете неослабевающей угрозы распространения коронавируса правительство Японии пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей на Игры нецелесообразно. Иностранцы могут ввести в страну более заразные мутации вируса, ранее обнаруженные во многих странах.

Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Однако 20 марта оргкомитет официально объявил, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.