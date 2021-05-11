Клубы НХЛ не отпускают российских легионеров в национальную команду

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Целый ряд российских легионеров заокеанской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Латвии, так как не получили соответствующего разрешения от своих клубов. В командах, оставшихся за бортом плей-офф, объяснили отказ медицинским рекомендациям.

Так клуб из Техаса "Даллас Старз" не отпустил в национальную команду вратаря Антона Худобина и форварда Дениса Гурьянова, "несмотря на их огромное желание сыграть за сборную". У обоих игроков травмы нижней части тела, говорится в сообщении Федерации хоккея России в Twitter .

Худобин в регулярном чемпионате НХЛ провел 32 матча, из них три "на ноль", отражал 90,5% бросков и в среднем пропускал 2,54 шайбы. Гурьянов забросил 12 шайб и отдал 17 голевых передач в 54 встречах.

Также не смогут помочь сборной России на чемпионате мира в Латвии вратари клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Оба голкипера выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению врачей клуба не будут отпущены на ЧМ.

Шестеркин в этом сезоне провел 35 матчей, из них два "на ноль", отражал 91,6% бросков и в среднем пропускал 2,62 шайбы. Статистика Георгиева - 19 встреч (две "на ноль"), 90,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,71.

Тем временем хоккеистов "Коламбус Блю Джекетс" Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко в сборную отпустили. Они присоединятся к команде в Праге, где "Красная машина" выступит на последнем этапе Евротура сезона-2020/21 в преддверии чемпионата мира в Латвии.

Гавриков в сезоне-2020/21 забросил две шайбы и отдал 10 голевых передач в 55 матчах, статистика Григоренко - четыре гола и восемь результативных передач в 32 играх.

Отмечается, что штаб сборной России продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.