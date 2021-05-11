Екатеринбургский "Автомобилист" сообщил о кончине бывшего защитника клуба Владислава Егина. По информации портала Championat.com , спортсмен ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Егин выступал в "Автомобилисте" в 2013-2015 годах и провел 45 матчей в чемпионате Континентально хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 7 (3+4) очков, зарекомендовав себя как отличный боец и надежный защитник, не жалевший себя ради успехов команды.

"Выражаем соболезнования семье и друзьям Владислава! Влад, мы всегда будем помнить тебя и твою игру", - отмечает пресс-служба клуба.

Ушёл из жизни экс-игрок нашего клуба Владислав Егин. Ему было всего 32 года. Влад выступал в "Автомобилисте" в 2013-2015 годах, провёл в составе нашей команды 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надёжный защитник, не жалевший себя ради успехов команды. pic.twitter.com/0UJpSvv5SX — ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) May 11, 2021

Помимо "Автомобилиста", воспитанник "Крыльев Советов" Егин выступал за московский "Спартак" и ряд других клубов. Он завершил профессиональную карьеру в 26 лет, последней командой хоккеиста был "Липецк", за который он играл в 2015 году.