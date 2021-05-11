Казанские спортивные клубы скорбят в связи с трагедией в городской гимназии
Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский
Казанские спортивные клубы скорбят в связи с трагедией в городской гимназии
 
 
 
Казанские спортивные клубы скорбят в связи с трагедией в городской гимназии
Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Казанские профессиональные спортивные клубы выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в городской гимназии N175, произошедшей 11 мая и унесшей жизни детей.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова заявили о восьми погибших (семеро учеников и одна учительница), а также 21 пострадавшем. Шестеро детей находятся в реанимации. Агентства со ссылкой на источники сообщают об 11 погибших, отмечая, что эта информация не подтверждена.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах Казани после трагедии отменили занятия второй смены, вход них ограничен. По поручению Минниханова во всех учебных учреждениях республики будут организованы проверки и повышены меры безопасности.

На трагедию с волнением и скорбью отреагировали в местной футбольной команде "Рубин", хоккейном "Ак Барсе" и баскетбольном "УНИКСе".

Напавший на школу 19-летний Ильназ Галявиев имел разрешение на гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Таким же оружием пользовался "керченский стрелок" Владислав Росляков. Пока достоверно не установлено, действовал ли нападавший в одиночку.