Казанские спортивные клубы скорбят в связи с трагедией в городской гимназии

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Казанские профессиональные спортивные клубы выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в городской гимназии N175 , произошедшей 11 мая и унесшей жизни детей.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова заявили о восьми погибших (семеро учеников и одна учительница), а также 21 пострадавшем. Шестеро детей находятся в реанимации. Агентства со ссылкой на источники сообщают об 11 погибших, отмечая, что эта информация не подтверждена.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах Казани после трагедии отменили занятия второй смены, вход них ограничен. По поручению Минниханова во всех учебных учреждениях республики будут организованы проверки и повышены меры безопасности.

На трагедию с волнением и скорбью отреагировали в местной футбольной команде "Рубин", хоккейном "Ак Барсе" и баскетбольном "УНИКСе".

Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии N175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.



Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. pic.twitter.com/Bk2wtV5TYr — "Рубин" Казань (@fcrk) May 11, 2021

Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе N175. Нападение на беззащитных детей - ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной. pic.twitter.com/4jxVEq3mr6 — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 11, 2021

Выражаем наши искренние соболезнования близким погибших при стрельбе школе N175.

Мы скорбим вместе с родными.

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Желаем здоровья и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. pic.twitter.com/NCpNaHOEmt — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) May 11, 2021

Напавший на школу 19-летний Ильназ Галявиев имел разрешение на гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Таким же оружием пользовался "керченский стрелок" Владислав Росляков. Пока достоверно не установлено, действовал ли нападавший в одиночку.