Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение "Химкам" в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги и вышли на второе место в турнирной таблице

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение "Химкам" в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги и вышли на второе место в турнирной таблице. Эта встреча стала последней на домашней арене для главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых, которые вырвали победу на 89-й минуте благодаря мячу Джордана Ларссона. Шведский нападающий стал автором победного гола в третьей встрече подряд.

На 27-й минуте счет открыл арендованный у "Спартака" нападающий "Химок" Максим Глушенков, который через десять минут был удален с поля за удар Айртона шипами в пах. На 54-й минуте форвард москвичей Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

По окончании встречи "Спартак" провел церемонию в честь Тедеско, во время которой тренеру и его помощникам подарили символические футболки.

Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщиками ????⚪️



Трогательные кадры с "Открытие Банк Арены" ❤️ pic.twitter.com/XnaJPf80Ek — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) May 10, 2021

Благодаря третьей победе подряд "Спартак" набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, сместив "Локомотив" (53 балла). В заключительном туре красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом". Для сохранения второй позиции и попадания в Лигу чемпионов спартаковцам достаточно ничьей.

Красно-белые гарантировали себе медали чемпионата России впервые с 2018 года.