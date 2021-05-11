В качестве дебютанта в команду вызван 17-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян

ФК «Динамо-Москва»

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым во вторник объявил расширенный состав национальной команды, вызванный для подготовки к выступлению в финальной части чемпионата Европы.

К континентальному первенству будут готовится 30 игроков, однако в итоговую заявку войдут только 26. Ее подадут 1 июня, после учебно-тренировочного сбора в Австрии, но даже после этой даты и до первого матча можно будет делать замены в связи с травмами и коронавирусом.

В качестве дебютанта в команду вызван 17-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за основную команду бело-голубых 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.



Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

Еще семь футболистов вошли в резервный список, игроки из которого могут быть вызваны в сборную в случае необходимости - вратарь Александр Максименко ("Спартак"), защитники Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Резиуан Мирзов ("Химки") и нападающий Федор Смолов ("Локомотив").

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).