В Белоруссии продолжаются аресты спортсменов, подписавших письмо за честные выборы и против насилия. Недовольных переизбранием бессменного президента страны Александра Лукашенко лишают свободы на срок до 15 суток.

По 10 суток административного ареста после акции оппозиции в Минске 8 ноября получили серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по тайскому боксу Иван Ганин.

Как сообщает портал Tribuna.com, оба будут отбывать срок в СИЗО города Жодино. Адвокат к спортсменам допущен не был и никакую информацию ему не предоставили.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на страницу в Facebook Белорусского фонда спортивной солидарности, Кравченко и Ганин во время задержания находились в машине на одной из парковок в центре Минска.

Таким образом, сроки получили уже восемь белорусских спортсменов, подписавших письмо против политики Лукашенко. Среди лишенных свободы одна из лучших баскетболисток страны Елена Левченко, капитан национальной сборной по регби Мария Шакуро, тренер по дзюдо Константин Полей, чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат, чемпионка страны по кикбоксингу Александра Ситникова и местный чемпион по американскому футболу Игорь Бояр.

Today @WorldPlayersUnited stands shoulder to shoulder with RAZAM, the Belarusian Sport Solidarity Foundation and SOSBY, marching to the front door of @iocmedia, calling????️???? for swift and decisive action to protect the human rights⚖️of athletes in ???????? - it is #timeforaction pic.twitter.com/L106G1pm4e— World Players United (@WorldPlayersUtd) October 23, 2020

Общее количество задержанных в результате протестов после президентских выборов превышает уже 17 000 человек.

Протестное письмо на имя Александра Лукашенко подписали более тысячи атлетов и тренеров. Как отмечает Sports.ru, большинство из них были уволены из госорганов или сборных команд страны. Сейчас спортсмены собирают деньги на дальнейшие выступления на Олимпиаде и других международных турнирах через краудфандинг с помощью местного фонда спортивной солидарности.