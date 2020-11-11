Kane Brooker / wikipedia.org Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк подал в отставку с занимаемой должности после выступления в парламенте, где неосторожно позволил себе назвать небелых футболистов "цветными"

Kane Brooker / wikipedia.org

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк подал в отставку с занимаемой должности после выступления в парламенте, где неосторожно позволил себе назвать небелых футболистов "цветными".

Функционер выступал в Департаменте цифровых технологий, культуры и спорта британского парламента. Речь шла об оскорблениях в расистском контексте, с которыми футболисты высокого уровня сталкиваются в соцсетях. Именно тут Кларк и употребил термин "цветные футболисты" (coloured footballers), который в итоге стоил ему должности и карьеры.

Глава FA извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать. Кларк отметил, что много лет провел в США, где в работе иногда требовалось использовать термин "люди с не белым цветом кожи". В данном случае он просто оговорился.

Впрочем, он все равно подал в отставку. Временным председателем FA назначен Питер Маккормик, информирует пресс-служба FA.

BREAKING: Greg Clarke has resigned as FA chairman in the wake of referring to BAME footballers as "coloured" while giving evidence to MPs.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 10, 2020

"Мои неприемлемые слова перед парламентом негативно сказались на нашей игре, на тех, кто ее смотрит, кто играет, судит и руководит. Я глубоко опечален тем, что обидел разнообразные сообщества в футболе", - гласит прощальная речь чиновника.

63-летний Грег Кларк занимал должность председателя FA с 2016 года. С 2019 года он является вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА).