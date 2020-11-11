Andrius Petrucenia / wikimedia.org Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье

Andrius Petrucenia / wikimedia.org

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье, назвав дату и предполагаемое место его проведения.

"Если все пойдет по плану, то 23 января и "Бойцовский остров". Однако прямо сейчас есть масса "если". Я должен посмотреть, каким будет мир в ближайшую пару месяцев", - сказал сообщил Уайт в интервью ESPN.

По версии MMA Fighting, поединок в рамках турнира UFC 257 также может пройти в Лас-Вегасе, а не в бойцовском кластере в Абу-Даби.

По информации источника, Макгрегор и Пуарье уладили все тонкости контракта, несмотря на то, что ирландский боец выступал за проведение реванша на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря в Дублине. Изначально бойцы вообще намеревались провести благотворительный спарринг.

Макгрегор и Пуарье уже проводили бой в легком весе в конце 2014 года на UFC 178. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал ирландец.

На счету 31-летнего Пуарье 26 побед и 6 поражений, еще 1 поединок признан несостоявшимся. 32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре неудачи. Оба бойца легкого дивизиона в свое время проиграли титульные поединки россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Добавим, что в июне нынешнего года Макгрегор в третий раз заявил о завершении профессиональной карьеры, после того как ему было отказано в поединке за титул временного чемпиона против Джастина Гейджи.