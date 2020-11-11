Единственный российский пилот "Формуле-1" Даниил Квят признался, что его шансы сохранить место в итальянской конюшне "Альфа Таури" на новый сезон весьма невелики. По данным СМИ, в следующем году Квята заменит 20-летний гонщик молодежной программы Red Bull японец Юки Цунода.

"Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно, - заявил Квят порталу Autosport.com. - Шансы невелики, конечно. Очевидно, что у Red Bull есть программа для молодых гонщиков, которая должна работать и ее нужно продвигать. Так было всегда, и я не вижу причин, почему ради меня они должны что-то менять.

При этом 26-летний россиянин отметил, что у него еще есть возможность проявить себя в оставшихся этапах сезона.

"Впереди у меня еще несколько гонок. Предыдущий этап получился потрясающим, и такое мое выступление запомнят, что пойдет мне на пользу. Важно бороться до последнего. Беспокойство о будущем никак мне не поможет. Я понимаю: высока вероятность, что в следующем году меня здесь не будет ", - добавил Квят, который финишировал четвертым на предыдущем этапе Гран-при в Италии.

Daniil Kvyat thinks it's important he keeps pushing to the end with AlphaTauri, even though he concedes he is facing a "difficult" situation to stay at the #F1 team:https://t.co/LhflJoGqFn— Autosport (@autosport) November 11, 2020

На сегодняшний день Даниил с 26 очками занимает 13-е место в чемпионате "Формулы-1". Его партнер по команде "Альфа Таури" Пьер Гасли (63 очка) - десятый в общем зачете.