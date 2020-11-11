Pixabay.com "Спартак" впервые в сезоне одолел ЦСКА в столичном хоккейном дерби

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Игроки московского "Спартака" добились гостевой победы над столичным ЦСКА в центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые одержали первую победу на армейцами в нынешнем сезоне.

Столичное хоккейное дерби завершилось в овертайме победой спартаковцев со счетом 4:3.

Две шайбы, включая победную, в составе "Спартака" провел Мартин Бакош. По одному точному броску нанесли Сергей Широков и Артем Сериков. У ЦСКА отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

Это был третий матч между принципиальными соперниками в нынешнем сезоне КХЛ, предыдущие два также прошли в упорной борьбе и завершились победой армейцев (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз "Спартак" обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ).

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 24 матчах. "Спартак" (25 очков) идет на шестой позиции с игрой в запасе.