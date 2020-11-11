sportpoint / DepositPhotos Тяжелой атлетике предрекли смерть в случае исключения из программы Олимпиад

sportpoint / DepositPhotos

Возможное исключение тяжелой атлетики из олимпийской программы приведет к гибели этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Сэм Коффа.

"Что будет, если тяжелую атлетику исключат из Олимпийских игр? Это будет смертный приговор всей тяжелой атлетике, но мы стараемся этого всячески избежать. Если говорить о прошлом, то это то, с чем нам пришлось столкнуться. Это был трагический период, но в этих грехах виновны другие люди, которые больше не занимаются тяжелой атлетикой", - цитирует Коффу ТАСС.

Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу летних Игр-2024.

"It takes a lot of unspectacular preparation to have spectacular results."

People won't always see the work you put in, but it will always be reflected in your results. #IWF #weightlifting #athletes pic.twitter.com/5zLBjyQZzy— IWF (@iwfnet) November 9, 2020

"Мы не можем переписать историю, но можем извлечь из нее уроки. Сейчас вокруг тяжелой атлетики много плохих новостей, но есть и хорошие примеры: мы проводим реформы, в том числе в комитете по этике, в комитете по мониторингу, в комиссии спортсменов. Все это независимые люди. Каждый отдает себе отчет в том, что допинг - это плохо", - добавил он.

Угроза санкций нависла над штангистами из-за бесконечных допинговых скандалов. В олимпийской программе нет ни одного вида спорта, где нарушения совершались бы так же часто. Результаты крупнейших соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, пересматриваются едва ли не каждый месяц. От массовых дисквалификаций пострадали почти все ведущие сборные мира.

Кроме того, главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха летом этого года шокировал доклад о коррупции в IWF, представленный печально известным в России юристом Ричардом Маклареном. Его команда обнаружила в деятельности федерации массу нарушений, среди которых хищение денежных средств, сокрытие допинговых случаев и покупка голосов на выборах.

Исполком IWF ранее утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего федерацию с 2000 года.