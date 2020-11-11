Игроки минского "Динамо" установили рекорд скорострельности в КХЛ

Игроки минского "Динамо" установили рекорд скорострельности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросив пять шайб за первые 10 минут 57 секунд гостевой встречи регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири".

Игра в Новосибирске завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Бреннан Менелл (3'), Илья Соловьев (8'), Егор Шарангович (11'), Алексей Протас (11'), Илья Усов (11') и Брэндон Козун (38'). Голкипер минчан Доминик Фурх отразил 34 броска и провел первый "сухой "матч в сезоне.

Предыдущий рекорд принадлежал игрокам нижегородского "Торпедо", которые в сезоне-2015/16 за 11 минут 57 секунд пять раз поразили ворота московского "Спартака".

Отметим, что динамовцы отправились на выездную серию без своего главного тренера Крэйга Вудкрофта, который подхватил коронавирусную инфекцию. Обязанности главного тренера "Динамо" временно исполняет Михаил Грабовский.