Игроки минского "Динамо" установили рекорд скорострельности в КХЛ

Игроки минского "Динамо" установили рекорд скорострельности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросив пять шайб за первые 10 минут 57 секунд гостевой встречи регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири".
Игра в Новосибирске завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Бреннан Менелл (3'), Илья Соловьев (8'), Егор Шарангович (11'), Алексей Протас (11'), Илья Усов (11') и Брэндон Козун (38'). Голкипер минчан Доминик Фурх отразил 34 броска и провел первый "сухой "матч в сезоне.
Предыдущий рекорд принадлежал игрокам нижегородского "Торпедо", которые в сезоне-2015/16 за 11 минут 57 секунд пять раз поразили ворота московского "Спартака".
Минское @hcdinamoby творит историю. pic.twitter.com/SkaUiMMme5— КХЛ (@khl) November 11, 2020
Отметим, что динамовцы отправились на выездную серию без своего главного тренера Крэйга Вудкрофта, который подхватил коронавирусную инфекцию. Обязанности главного тренера "Динамо" временно исполняет Михаил Грабовский.