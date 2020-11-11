Тесты на коронавирусную инфекцию трех футболистов национальной сборной России дали сомнительный результат. В ходе тестирования лабораторией, аккредитованной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), под подозрение попали нападающий Антон Заболотный, а также полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Отмечается, что один из футболистов не имеет симптомов заболевания, а пять предыдущих анализов показали отрицательный результат. Более того, один из игроков несколько месяцев назад переболел COVID-19 и сейчас у него имеется высокий титр соответствующих антител.

Однако тренерский штаб принял решение вызвать на место Заболотного нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, на счету которого два неполных матча в составе национальной команды.

Федор Чалов присоединился к сборной России. Рады видеть ✌???? pic.twitter.com/FOUn8ja0XA— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020

"В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата", - сообщается в твиттере национальной команды.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов за мастурбацию выгнал из состава капитана команды форварда Артема Дзюбу, а его коллега по амплуа Федор Смолов получил повреждение. Таким образом, в лагере команды осталось только два нападающих - армеец Федор Чалов и спартаковец Александр Соболев.

Сборная России в четверг в Кишиневе проведет товарищеский матч с командой Молдавии, а затем сыграет в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде).