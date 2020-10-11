canno73 / DepositPhotos Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Айфеля

canno73 / DepositPhotos

На немецком автодроме "Нюрбургринг" британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Айфеля.

35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.

"Я даже не знаю, что сказать, - приводит слова триумфатора Sky Sports. - Когда ты растешь, наблюдая за кем-то, кого считаешь своим идолом в плане уровня гонщика, но так же и того, насколько он способен быть стабильным гонка за гонкой, год за годом, неделю за неделей. Была игра Grand Prix 2, и я помню, как играл за Михаэля и видел его столь долгое доминирование. Не думал, что кто-то, а тем более я, будет сколько-нибудь близко к Михаэлю в плане рекордов".

После финиша гонки сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем отца в честь повторения рекорда по победам.

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A record we could barely imagine would one day be matched.



Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick ????#EifelGP ???????? #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe— Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал последним из финишировавших (15).

После воскресной победы Льюис Хэмилтон (230) упрочил лидерство в общем зачете, теперь он опережает партнера по команде Валттери Боттаса (151) на 79 очков.

К слову, финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен установил рекорд "Формулы-1" по количеству стартов в гонках (323), опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло. Сегодня Райкконен финишировал двенадцатым.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Португалии с 23 по 25 октября.