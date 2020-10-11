Испанский теннисист Рафаэль Надаль со счетом 6:0, 6:2, 7:5 переиграл серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата Франции и в 13-й раз стал победителем Roland Garros, что является рекордом турнира.

Впервые 34-летний испанец завоевал трофей на грунтовых кортах Парижа в 2005 году.

"Хочу поздравить всю команду Джоковича, ты победил на Открытом чемпионате Австралии, в Цинциннати, это очень сложно, - сказал Надаль во время церемонии награждения. - Очень приятно делить эти потрясающие моменты с тобой. Мы давно бьемся на корте, надеюсь встречаться с тобой в таких матчах в ближайшие годы. Спасибо каждому, кто приложил руку к организации турнира в такой сложный период. Мне и Новаку повезло, что мы можем играть в теннис сейчас".

Надаль ни разу не проигрывал в финале Roland Garros и улучшил свой же рекордный показатель по количеству титулов. Теперь на его счету 20 побед на турнирах серии Большого шлема, он догнал единолично лидировавшего по этому показателю Федерера.

Помимо 13 побед на Roland Garros, четыре раза испанец выигрывал Открытый чемпионат США, два раза - Уимблдон и один раз - Открытый чемпионат Австралии.