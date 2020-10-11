Александр Поветкин
 
Александр Поветкин
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"

Российский боксер Александр Поветкин планирует нокаутировать британца Диллиана Уайта в бое-реванше.

"Готовлюсь так же, как к прошлому бою с этим соперником, - сказал Поветкин во время видеоконференции Федерации бокса России. - Я еду в Англию, чтобы победить. Посмотрим, как пройдет бой, но я еду только за победой. Постараюсь повторить яркий нокаут над Уайтом, физически и морально я к этому готов".

"После прошлого боя я ничего особенного не почувствовал, просто был доволен. Рад, что выстоял и довел дело до конца", - заключил спортсмен.

Реванш Поветкин - Уайт состоится 21 ноября в Англии. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который состоялся 22 августа в британском Брентвуде.

Александр Поветкин выиграл на профессиональном ринге 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. В активе 32-летнего Уайта 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.