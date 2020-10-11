Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Уфа", информирует на официальный сайт команды. Срок трудового соглашения с 55-летним специалистом не уточняется.

Ранее "Уфу" возглавлял Вадим Евсеев, он подал в отставку 7 октября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

"Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе "Уфа" и покорения новых вершин", - говорится в сообщении.

Рашид Рахимов - главный тренер ФК "Уфа"!



Специалист возглавлял "Амкар", "Локомотив" и "Ахмат", с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды).



Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе "Уфа" и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi— ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2020

Последним местом работы Рахимова в качестве тренера был "Ахмат", который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

После десяти туров "Уфа" (6 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства России, хуже положение только у волгоградского "Ротора" (3).