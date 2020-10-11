На Олимпийском стадионе в Киеве сборная Украины уступила со счетом 1:2 команде Германии в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций. Голами у гостей отметились Маттиас Гинтер (20') и Леон Горецка (49'), у хозяев поля мяч с пенальти забил Руслан Малиновский (77').

- Украинцы потерпели самое крупное поражение в истории своей сборной



"До пропущенного гола мы могли вести со счетом 3:0 или 4:0. Мы почти не давали украинцам играть, и это замечательно, - приводит слова главного тренера сборной Германии Йоахима Лева Bild. - Когда мы повели с разницей в два мяча, соперник откровенно устал. Мы действовали невероятно стабильно. Когда играешь в три защитника, нам нужны активные футболисты, связывающие соперников и пасующие вперед. В первом тайме мы многовато делали передач назад. Если не случится ничего экстраординарного, сильно менять состав в матче со Швейцарией я не буду".

Schluss in Kiew! Die 3⃣ Punkte nehmen wir mit! ????



[⏹ 1:2 #UKRGER ????????????????] pic.twitter.com/rGkeMnl0YH— Die Mannschaft (@DFB_Team) October 10, 2020

В другом матче группы 4 лиги А сборная Испании обыграла дома швейцарцев со счетом 1:0. По итогам трех туров первую строчку в таблице занимает сборная Испании (7), второй идет сборная Германии (5), на третьей строчке расположились украинцы (3), замыкает таблицу команда Швейцарии (1).