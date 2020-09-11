Конор Макгрегор
 
Конор Макгрегор
RobertoGalan / DepositPhotos

Объявивший о завершении карьеры экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожаловался на сотрудников Антидопингового агентства США (USADA), прибывших к нему на яхту, чтобы взять пробу.

"UFC, что происходит? Люди из USADA прибыли на мою яхту сегодня утром для тестирования. Парни, я же завершил карьеру! Ну ладно, позволю им проверить меня. У меня все натуральное", - написал 32-летний Макгрегор и приложил фото протоколов.

Спортсмен уточнил, что не употребляет запрещенные препараты, а в ближайшее время совершит путешествие на 180 километров.

Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В последний раз Конор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.