Объявивший о завершении карьеры экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожаловался на сотрудников Антидопингового агентства США (USADA), прибывших к нему на яхту, чтобы взять пробу.

"UFC, что происходит? Люди из USADA прибыли на мою яхту сегодня утром для тестирования. Парни, я же завершил карьеру! Ну ладно, позволю им проверить меня. У меня все натуральное", - написал 32-летний Макгрегор и приложил фото протоколов.

Спортсмен уточнил, что не употребляет запрещенные препараты, а в ближайшее время совершит путешествие на 180 километров.

Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

What's going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I've retired guys!

But go on then, I'll allow them test me. It's all natural here baby!

Forever and always, God Bless ????

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET'S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020

Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В последний раз Конор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.