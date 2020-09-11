alexeynovikov / DepositPhotos Радулов и Худобин тащат "Даллас" в финал розыгрыша Кубка Стэнли

alexeynovikov / DepositPhotos

Клуб "Даллас Старз" со счетом 3:2 обыграл "Вегас Голден Найтс " в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард Александр Радулов, но первой звездой матча стал его соотечественник и одноклубник - вратарь Антон Худобин.

Худобин отразил 38 из 40 бросков по воротам "Далласа", а Радулов поразил противоположный створ первым же броском на 31-й секунде овертайма и стал второй звездой матча.

Александр набрал в текущем плей-офф уже 12 (8 + 4) очков по системе гол плюс пас и лишь две шайбы уступает лучшему снайперу турнира.

В составе "Далласа" шайбы также забросили Джейми Олексяк и Джейми Бенн, у "Вегаса" отличились Ши Теодор и Алекс Так.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Далласа". Четвертый матч финала Западной конференции состоится 12 сентября.