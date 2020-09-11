Pixabay.com Хоккеисты финского "Йокерита" сели на карантин после матча с "зараженным" "Нефтехимиком"

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Финский "Йокерит" не сыграет в пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за двухнедельного карантина в команде, введенного в связи с тем, что игроки могли подвергнуться заражению коронавирусом во время предыдущей игры с "Нефтехимиком", где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Ближайшая игра против казанского "Ак Барса", которая должна была состояться в пятницу в Хельсинки, перенесена на более позднее время.

"Игроки "Йокерита" 10 сентября прошли тестирование на коронавирус, при этом все результаты были отрицательными. Как бы там ни было, участвовавшие в матче игроки могли подвергнуться заражению, и поэтому, в соответствии с инструкциями финских властей, они помещены на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Двухнедельный карантин означает, что домашние матчи с "Северсталью" (15 сентября) и "Металлургом" (17 сентября) и выездные матчи с "Витязем" (19 сентября) и ЦСКА (21 сентября) также будут перенесены на более поздний срок.

Угроза вспышки коронавируса в финской команде возникла после домашнего матча с нижнекамским "Нефтехимиком", который состоялся 9 сентября в Хельсинки (6:0). Ранее в пятницу "Нефтехимик" заявил о семи зараженных, выявленных в рядах клуба.

"Нефтехимик" прибыл в Финляндию во вторник, при этом тесты на короновирус не выявили заражения ни у кого из игроков команды. После матча с "Йокеритом" на льду "Хартвалл Арены" нижнекамская команда отправилась на следующую игру в Ригу, где тесты нескольких игроков оказались положительными.

Все игроки "Йокерита", выходившие на площадку в среду, теоретически могли заразиться вирусом и поэтому помещены на карантин. Остальной персонал клуба с игроками команды соперника не взаимодействовал и, следовательно, риску заражения вирусом напрямую не подвергался.

"В связи с тем, что игроки финской команды попали в контактную группу, им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с "Ак Барсом" не представляется возможным. О дате и времени переноса матча между "Йокеритом" и "Ак Барсом" КХЛ сообщит дополнительно", - извещает пресс-служба "Ак Барса".