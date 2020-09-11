Carine06 / wikimedia.org Виктория Азаренко из Белоруссии победила американку Серену Уильямс в полуфинальном матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата США

Carine06 / wikimedia.org

Виктория Азаренко из Белоруссии победила американку Серену Уильямс в полуфинальном матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни на кортах Нью-Йорка, и поспорит за трофей с японкой Наоми Осакой.

В полуфинале Виктория одержала волевую победу над Сереной со счетом 1:6, 6:3, 6:3, впервые за 11 встреч обыграв эту соперницу на турнире Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Счет личных встреч соперниц стал 18-5 в пользу Уильямс.

Напомним, что 38-летняя Уильямс является рекордсменкой Открытой теннисной эры (с 1968 года) по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде - 23. US Open Серена выигрывала шесть раз, последний раз - в 2014 году.

Сама Азаренко вышла в финал турнира Большого шлема впервые с 2013 года. Там белорусская спортсменка 12 сентября сыграет с японкой Наоми Осакой, которая с другой стороны турнирной сетки также не без проблем выбила из борьбы американку Дженнифер Брэди - 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Former champion vs former finalist. Two players on a mission.



Saturday's final is gonna be fun. #USOpen pic.twitter.com/kUzEkSR3zZ— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

22-летняя Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 31-летняя Азаренко - 27-е. Белоруска уступает японке 1-2 в личных встречах.