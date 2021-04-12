Российские керлингисты уступили в утешительном финале чемпионата мир

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Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швейцарии в матче за третье место проходившего в Калгари чемпионата мира среди мужчин. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу швейцарской команды, которой достались бронзовые медали.

Ранее лучшим результатом отечественной мужской команды на чемпионате мира было девятое место на предыдущем первенстве.

Цвета сборной РФ на турнире под руководством старшего тренера Александра Козырева представляли Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства команда выступила под флагом Федерации керлинга России.

Золото завоевала сборная Швеции, победившая в финале Шотландию со счетом 10:5.

Sweden are given the opportunity to make a double take-out for a score of five! ???? No mistakes here and the win goes to Sweden! ????????????



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Предварительный этап россияне завершили на втором месте, что позволило напрямую выйти в полуфинал и квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Однако затем сказка закончилась - коллектив Сергея Глухова не подпустили к финалу шотландцы (3:5), а к медалям - швейцарцы (5:6).