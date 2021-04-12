Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" подписал контракт с российским нападающим Никитой Гусевым, которого ранее выставил на драфт отказов "Нью-Джерси". Соглашение на 1 млн долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.

"Никита - высококвалифицированный и креативный нападающий, который способен играть на высокой скорости. На протяжении всей своей карьеры он демонстрировал потрясающий атакующий талант, - отметил генеральный менеджер "Флориды" Билл Зито. - Мы очень рады, что Никита присоединился к нашей команде и с нетерпением ждем момента, когда он ее усилит".

За "Флориду" также выступают россияне Сергей Бобровский и Григорий Денисенко.

После выставления на драфт отказов 28-летгний Гусев аннулировал гарантированный контракт с "Дьяволами", по которому должен был получить 4,5 млн за сезон. Оплачивать его в других командах желающих не нашлось. Таким образом, форвард сильно потерял в деньгах ради сохранения карьеры в заокеанской лиге.

Confirmed. ☑️



We have agreed to terms with Nikita Gusev on a one-year contract for the 2020-21 season!



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В текущем сезоне Никита провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при коэффициенте полезности "-12". В последний раз нападающий выходил на лед в составе "Нью-Джерси" 20 марта.

В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом 2018 года и лучшим бомбардиром турнира. Именно благодаря его точному броску на последних секундах третьего периода финального матча с немцами россиянам удалось перевести игру в овертайм, где позднее Никита стал соавтором победной шайбы.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА.