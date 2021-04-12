48-летний норвежский лыжник, олимпийский чемпион 2002 года в эстафете Андрес Окланд установил новый мировой рекорд по пройденным километрам на лыжах. Его достижение - 700 километров и 500 метров почти за 41 час

WikedKentaur / wikipedia.org

48-летний норвежский лыжник, олимпийский чемпион 2002 года в эстафете Андрес Окланд установил новый мировой рекорд по пройденным километрам на лыжах. Его достижение - 700 километров и 500 метров почти за 41 час, передает телеканал Eurosport .

В субботу утром Окланд отправился в гонку с 27-летним Йоаром Теле и 36-летним Сименом Остенсеном. Андрес остановился только поздно вечером в воскресенье, когда проехал отметку в 700 километров. Остенсен сдался после прохождения 550 километров, а Теле продержался 610.

В интервью местному изданию VG заявил, что за первые 24 часа они проехали около 420 км. Потом стало тяжелее, отчасти из-за сильного снегопада. А последние десять километров ему дались особенно тяжело.

Anders Aukland (48) gikk 700 kilometer på ski https://t.co/UQgoIZbVmE — VG (@vgnett) April 11, 2021

В прошлом году Окланд прошел со своим братом Йоргеном Окландом и Теле 516 километров чуть менее чем за 32 часа. Но это достижение всего через несколько дней было побито Хенриком Солли, который преодолел 528 километров за 32 часа. Теперь рекорд вернулсяь к Окланду.